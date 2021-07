19.07.2021 ( vor 7 Stunden )



Nach der Flutkatastrophe in Deutschland steht der Nach der Flutkatastrophe in Deutschland steht der Katastrophenschutz auf dem Prüfstand. Hätten die Menschen früher gewarnt werden können? Eine britische Wissenschaftlerin geht hart mit den Behörden ins Gericht - und das Innenministerium kündigt Tempo bei einer Reform an. 👓 Vollständige Meldung