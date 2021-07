19.07.2021 ( vor 6 Stunden )

Nach den schweren Unwettern in weiten Teilen Österreichs ist am Montag eine Politdebatte über Verbesserungen des Hochwasserschutzes entbrannt. Zu Wort meldeten sich sowohl Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) als auch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Vor allem der Fall in der Salzburger Stadt Hallein warf die Frage der Grenze zwischen Umwelt - und Hochwasserschutz auf.