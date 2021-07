21.07.2021 ( vor 6 Tagen )



Die Delta-Welle nimmt an Fahrt auf: Das RKI meldet fast 700 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche und die Inzidenz steigt weiter an. Nur die Todesfälle sind leicht rückläufig.