21.07.2021 ( vor 19 Stunden )



Für Schlagerfans, die sehnsüchtig auf neue Musik von Helene Fischer warten, gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Auf ihrer Webseite hat die Sängerin einen mysteriösen Countdown veröffentlicht. Und auch auf ihren anderen Kanälen tut sich was. Für Schlagerfans, die sehnsüchtig auf neue Musik von Helene Fischer warten, gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Auf ihrer Webseite hat die Sängerin einen mysteriösen Countdown veröffentlicht. Und auch auf ihren anderen Kanälen tut sich was. 👓 Vollständige Meldung