21.07.2021 ( vor 1 Woche )



Spätestens in zwei Jahren soll der Porsche Macan rein elektrisch fahren. Doch bevor es so weit ist, sollen reichlich PS aus Benzinern den Sportsgeist am Laufen halten. Natürlich haben die Zuffenhauser auch für die entsprechenden optischen Beigaben gesorgt. Spätestens in zwei Jahren soll der Porsche Macan rein elektrisch fahren. Doch bevor es so weit ist, sollen reichlich PS aus Benzinern den Sportsgeist am Laufen halten. Natürlich haben die Zuffenhauser auch für die entsprechenden optischen Beigaben gesorgt. 👓 Vollständige Meldung