Der Tesla -Chef macht wieder Kurse: Erst löst er mit Tweets die Flaute am Kryptomarkt aus, nun signalisiert er Treue. Tesla könnte schon bald wieder Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, kündigt Elon Musk an. Auch aus seinem privatem Interesse an einem höheren Bitcoin-Kurs macht er keinen Hehl.