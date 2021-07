25.07.2021 ( vor 17 Stunden )



Die Wetterlage wird sich vorerst kaum entspannen. Bereits am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst neue Unwetter in vier Die Wetterlage wird sich vorerst kaum entspannen. Bereits am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst neue Unwetter in vier Bundesländern . Vereinzelt seien Hochwasser nicht auszuschließen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der neuen Woche erneut mit Gewittern und starkem Regen. "Überregio 👓 Vollständige Meldung