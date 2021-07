26.07.2021 ( vor 5 Stunden )



Am Wochenende wurde vor allem Süddeutschland von Unwettern heimgesucht. Am Montag drohen nun dem Norden des Am Wochenende wurde vor allem Süddeutschland von Unwettern heimgesucht. Am Montag drohen nun dem Norden des Landes teils extreme Starkregenfälle, warnt der Deutsche Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Montag vor örtlich extremem Starkregen in Nord- und Nordostdeutschland gewarnt. 👓 Vollständige Meldung