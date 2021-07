Fran Ziska RT @HBrandstaetter: Kurz hat also zu feig für eine Aussage vor der WKStA. Weil diese seine Lügen vor dem U-Ausschuss bereits aufgezählt hat… vor 5 Minuten alfred kampel RT @HBrandstaetter: Kurz hat also zu feig für eine Aussage vor der WKStA. Weil diese seine Lügen vor dem U-Ausschuss bereits aufgezählt hat… vor 14 Minuten AdiFritz RT @HBrandstaetter: Kurz hat also zu feig für eine Aussage vor der WKStA. Weil diese seine Lügen vor dem U-Ausschuss bereits aufgezählt hat… vor 17 Minuten Alexander Harrer RT @MaxlWerner: Gestern wurde bekannt, dass Bundeskanzler Kurz zum Verdacht der falschen Beweisaussage vor dem #IbizaUA durch einen Richter… vor 18 Minuten Wosch94 RT @SusanneSCHAFFE2: Erstaunlich, wie viele sich jetzt auf Twitter aufregen, dass Kurz nun von einem Richter (anstatt der WKStA) einvernomm… vor 19 Minuten Oliver Scheiber RT @MaxlWerner: Gestern wurde bekannt, dass Bundeskanzler Kurz zum Verdacht der falschen Beweisaussage vor dem #IbizaUA durch einen Richter… vor 21 Minuten