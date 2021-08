27.07.2021 ( vor 1 Woche )



Viele Bundesländer sind schon längst in den Sommerferien. Doch Auslandsreisen bergen jetzt wieder ein immer höheres Risiko, wie auffällige Trends in Urlaubsregionen zeigen. Fernreisen haben in diesem Jahr Seltenheitswert – zum einen ist bei vielen die Sorge vor Ansteckung auf langen Flugreisen groß, Viele Bundesländer sind schon längst in den Sommerferien. Doch Auslandsreisen bergen jetzt wieder ein immer höheres Risiko, wie auffällige Trends in Urlaubsregionen zeigen. Fernreisen haben in diesem Jahr Seltenheitswert – zum einen ist bei vielen die Sorge vor Ansteckung auf langen Flugreisen groß, 👓 Vollständige Meldung