28.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Oranienburg (dpa) - Nach dem Fund einer toten 26-jährigen Frau in einer Bunkeranlage aus der Nazizeit in einem Waldgebiet nördlich von Berlin hat die Polizei in Brandenburg einen Mann festgenommen. Es soll sich bei dem 29-Jährigen Oranienburger um den Ex-Freund der Getöteten handeln, wie die Staatsa Oranienburg (dpa) - Nach dem Fund einer toten 26-jährigen Frau in einer Bunkeranlage aus der Nazizeit in einem Waldgebiet nördlich von Berlin hat die Polizei in Brandenburg einen Mann festgenommen. Es soll sich bei dem 29-Jährigen Oranienburger um den Ex-Freund der Getöteten handeln, wie die Staatsa 👓 Vollständige Meldung