Die Landeswahlausschüsse haben die Landeslisten der Grünen im Saarland und der AfD in Die Landeswahlausschüsse haben die Landeslisten der Grünen im Saarland und der AfD in Bremen für die Bundestagswahl abgelehnt. Die Gründe sind unterschiedlich, aber jeweils in innerparteilichem Zwist zu finden. Die Bremer AfD will Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. 👓 Vollständige Meldung