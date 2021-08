02.08.2021 ( vor 1 Woche )



Griechenland leidet weiter unter extremen Temperaturen: Auf der Urlaubsinsel Rhodos kämpften Feuerwehrleute am Sonntag gegen einen Großbrand, ganze Dörfer mussten evakuiert werden. Ein Ende der Hitze ist vorerst nicht in Sicht. Die Gluthitze dauert in Griechenland unvermindert an. Am Montag und die 👓 Vollständige Meldung