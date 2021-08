Simone Biles aus den USA hat bei ihrer Rückkehr auf die Turn-Bühne bei den Olympischen Spielen am Schwebebalken die Bronzemedaille gewonnen.

Bei einem Arbeitsunfall bei dem bundeseigenen Betrieb Geka in Munster ist ein Feuerwerker verletzt worden. Der Mann habe bei Arbeiten mit Sprengstoff am...

In Brandenburg haben sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen 8, 3 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte das...

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo gewinnt Gold bei Olympia Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige sprang in ihrem letzten Versuch 7,00...

tagesschau.de vor 15 Stunden - Top