03.08.2021 ( vor 4 Stunden )



In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington sind offenbar Schüsse gefallen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Zwischenzeitlich wurde es abgeriegelt. An der Bushaltestelle des Pentagons in der US-Hauptstadt Washington sollen offenbar Schüsse gefallen sein. Das In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington sind offenbar Schüsse gefallen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Zwischenzeitlich wurde es abgeriegelt. An der Bushaltestelle des Pentagons in der US-Hauptstadt Washington sollen offenbar Schüsse gefallen sein. Das 👓 Vollständige Meldung