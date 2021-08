BILD News Sie lebt in Baden-Württemberg - Zweiköpfige Schlange bekommt Maus serviert https://t.co/0GTsr6BRhy vor 6 Stunden BILD Stuttgart Sie lebt in Baden-Württemberg - Zweiköpfige Schlange bekommt Maus serviert https://t.co/MKc9rIAsyf #Stuttgart #Nachrichten vor 6 Stunden Frau Petterquist RT @alex_wohlrab: Eine weltweite Seuche, Springfluten, eine zweiköpfige Schlange...ich will jetzt nicht paranoid wirken, aber: Falls es dem… vor 12 Stunden LaOperacar #BadenWürttemberg : Zwei Köpfe, ein Körper – außergewöhnliche #Schlange erregt Aufsehen https://t.co/KuOfEuqi9n vor 19 Stunden Erzähl' Gerade gelesen als aktuellen Artikel um auf YouTube festzustellen das das Video schon 10 Jahre alt ist Baden-Württ… https://t.co/fMcX8u9Co7 vor 20 Stunden Ohm Baden-Württemberg: Zwei Köpfe, ein Körper – außergewöhnliche Schlange erregt Aufsehen https://t.co/sMDQCzPMkX vor 20 Stunden