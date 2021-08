05.08.2021 ( vor 2 Stunden )



Einen Tag müssen sich Helene-Fischer-Fans noch gedulden. Dann feiert das Video zu ihrem neuen Duett "Vamos a Marte" mit Luis Fonsi Premiere. Doch so lange hält es nicht einmal die Schlagersängerin selbst aus. Und so teilt sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Einen Tag müssen sich Helene-Fischer-Fans noch gedulden. Dann feiert das Video zu ihrem neuen Duett "Vamos a Marte" mit Luis Fonsi Premiere. Doch so lange hält es nicht einmal die Schlagersängerin selbst aus. Und so teilt sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack. 👓 Vollständige Meldung