Mit Hits wie "Ladies' Night" oder "Get Down On It" stürmen Kool & The Gang in den 1970er-Jahren die Charts. Mitgründer und Saxofonist der Band Dennis Thomas wird wegen seiner hippen Klamotten nur "Cool Cat" genannt. Nun ist der Musiker im Alter von 70 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung