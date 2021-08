Corona-News | Söder warnt vor "Pandemie der Ungeimpften"

10.08.2021 ( vor 11 Stunden )



Die Politik berät am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Ministerpräsident Söder will den Druck auf Die Politik berät am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Ministerpräsident Söder will den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Alle Informationen im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3, 79 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des 👓 Vollständige Meldung