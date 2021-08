Aus für Gratistests in Deutschland In Deutschland müssen Ungeimpfte ab dem 11. Oktober ihre Coronavirus-Tests selbst bezahlen. Das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Begründet wird...

ORF.at vor 2 Stunden - Welt tagesschau.de Auch berichtet bei • t-online.de



Neue Corona-Regeln: Was Bund und Länder beschlossen haben Fluthilfen, Corona-Tests, der Umgang mit Ungeimpften: Kanzlerin Merkel und die Länderchefs hatten einige Baustellen zu bearbeiten. Die wichtigsten Beschlüsse...

sueddeutsche.de vor 3 Stunden - Top