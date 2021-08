11.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage- Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 25, 1 - am Vortag hatte der Wert 23, 5 betragen, vor einer Woche lag er bei 18, 5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4996 Corona -Neuinfekti