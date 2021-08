11.08.2021 ( vor 1 Stunde )

Lionel Messi wechselt zum Starensemble von Paris St. Germain - ablösefrei. Ein Transfer nach Deutschland kam nicht infrage. Auch in den vergangenen Jahren nicht, nicht einmal beim FC Bayern . Karl-Heinz Rummenigge erklärt, warum das so ist und was sich im Fußball-Geschäft dringend ändern muss.