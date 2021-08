12.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Ein Hausarzt in Niedersachsen erhält Drohungen im Stundentakt, seit er beschlossen hat, keine Impfgegner mehr zu behandeln. Die Polizei ermittelt in über 40 Fällen. Wegen Gewaltandrohungen gegen einen Hausarzt im Kreis Osnabrück , der keine Corona -Impfgegner mehr in seiner Praxis behandeln will, ermi