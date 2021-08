Vormarsch: Taliban rücken immer näher an afghanische Hauptstadt Kabul Kabul (dpa) - Mit Tirinkot in der Provinz Urusgan und Kalat in der Provinz Sabul haben die militant-islamistischen Taliban zwei weitere Provinzhauptstädte im...

US-Militär schickt 3000 Soldaten zum Flughafen Kabul Während die Taliban ihren Eroberungszug in Afghanistan fortsetzen, bereiten sich die USA und Großbritannien auf einen Umsturz in der Hauptstadt Kabul vor....

