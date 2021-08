Isabel 🥂🌍 RT @ntvde: Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/UbmqRhyXa1 vor 5 Stunden Cityreport24 Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/fTWkWyEvWu https://t.co/S83nnRYcXc vor 5 Stunden Citaracita RT @ntvde: Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/Ywt9DDvYiD vor 6 Stunden granatenkeks2000 RT @ntvde: Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/Ywt9DDvYiD vor 6 Stunden granatenkeks2000 RT @ntvde: Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/UbmqRhyXa1 vor 6 Stunden Sommerregen*geimpftwassonst RT @ntvde: Evakuierung kann beginnen: Erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet https://t.co/Ywt9DDvYiD vor 7 Stunden