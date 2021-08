Afghanistan | Ring der Taliban schneidet Ortskräften Weg zum Flughafen ab

Tausende Ortskräfte hoffen in Kabul auf Evakuierungsflüge der Bundeswehr. Doch die deutsche Bürokratie macht es ihnen schwer, und Taliban blockieren den Weg...

Seit die Taliban am Sonntag die Stadt Kabul eingenommen haben, wollen Tausende fliehen. Doch die Lage ist unübersichtlich. Welche Probleme Deutsche, Ortskräfte...

„Wenn sie mich finden, werden sie mich töten. Vor den Augen meiner Familie“ Zalmai Ahmadi hat für die Deutschen in Afghanistan gearbeitet und wagt sich am Dienstag mit seiner Familie auf den Weg zum Flughafen Kabul, ohne Visum, ohne...

