Afghanistan: Chaos rund um Kabuler Flughafen Seit Tagen versuchen Deutschland und andere Staaten, ihre Bürger und Helfer aus Afghanistan auszufliegen. Doch am Flughafen der Hauptstadt ist die Lage...

abendblatt.de vor 8 Stunden - Top





Taliban berichten von zwölf Toten am Kabuler Flughafen Seit der Machtübernahme der Taliban herrscht am Flughafen in Kabul Chaos. Laut den Islamisten soll dabei ein Dutzend Menschen getötet worden sein. Alle...

t-online.de vor 12 Stunden - Deutschland