In Afghanistan warten deutsche Staatsbürger und Ortskräfte auf Rettung. Die Bundeswehr will laut einem Medienbericht nun Hubschrauber der Spezialkräfte nach...

Etwa 100 Deutsche standen ursprünglich auf der Krisenliste des Auswärtigen Amtes. Offenbar harren noch Hunderte mehr in Kabul aus. Nach SPIEGEL-Informationen...

Vierter deutscher Evakuierungsflug Richtung Kabul gestartet Ein weiteres Flugzeug der Bundeswehr ist unterwegs nach Kabul. Und: Noch zwei Tage vor dem Fall Kabuls hat der Bundesnachrichtendienst die Taliban offenbar...

