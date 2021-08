22.08.2021 ( vor 1 Tag )

Ausläufer von Hurrikan "Henri" pressen Regen und Gewitter in die Millionenmetropole New York. Ein Konzert muss abgesagt werden. Doch auch wenn das US-Hurrikanzentrum erwartet, dass "Henri" an Land schnell an Geschwindigkeit verliert, muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.