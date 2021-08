Debatte um Evakuierungen in Afghanistan: Taliban drohen den USA mit Konsequenzen

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 12 Stunden



US-Abzug nach dem 31. August? Taliban drohen mit Konsequenzen 01:10 Derzeit befinden sich US-Truppen in Afghanistan, um Staatsbürger der Vereinigten Staaten außer Landes zu bringen. Dies könnte noch bis in den September hinein andauern, so der US-Präsdident. Die Taliban wollen keine Verlängerung gelten lassen.