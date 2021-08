mbol05 "Lasst euch impfen". Geimpfte Giulia Siegel an Corona erkrankt. Auf jedenfall wieder in den Medien- egal wie. https://t.co/BxXVQAmsRx vor 5 Stunden Basil Weingartner Lasst euch impfen, auch wenn ihr jung seid - auch zu eurem eigenen Schutz. In der #viertenWelle müssen auch viele j… https://t.co/uMPTJ1dJhj vor 5 Stunden Nathalie Pascual Dobbrick @Nell781 @Schnauzvogel Genauso schlimm: Ja Leute, kostenlose Test gibt es bald nicht mehr. Lasst euch impfen. Also… https://t.co/IIcMzptWMO vor 22 Stunden Human 😉🍀 @dominiksteiger @BAG_OFSP_UFSP Was habt ihr impfwilligen eigentlich für ein Problem, lasst euch impfen wie ihr woll… https://t.co/QbOgPxwBOQ vor 1 Tag JULL Lasst ihr euch ein 3. mal Impfen? Ich denke ich werde mich dagegen entscheiden. #COVID19 #Geimpfte vor 1 Tag Schnauziie RT @JuliaC04889689: Ja, lasst euch impfen! Aber ruht euch nicht auf dem Geimpftsein aus! Wir müssen uns Geimpfte und vor allem die Unimpfba… vor 2 Tagen