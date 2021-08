25.08.2021 ( vor 8 Stunden )

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler stellt sich nach zunehmender Kritik aus der eigenen Partei gegen den ÖVP-Kurs in Sachen Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan . Österreich sei international immer ein verlässlicher Partner gewesen, wenn es um Menschenrechte und humanitäre Hilfe gehe, sagte er am Mittwoch in einer Aussendung. Er vermisse beim Koalitionspartner die Menschlichkeit