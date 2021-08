Julian Röpcke @luebberding Schauen Sie sich die Statistik an. Seit 2016 - 3 Jahre vor Beginn der Verhandlungen - gab es durchschn… https://t.co/yPNygfcr0R vor 5 Stunden Zicutake 13 US-Soldaten unter den Opfern: Bis zu 20 Tote bei IS-Terrorattacken in Kabul – n-tv NACHRICHTEN https://t.co/hiQW0YyGMf vor 5 Stunden Cityreport24 13 US-Soldaten unter den Opfern: Bis zu 20 Tote bei IS-Terrorattacken in Kabul https://t.co/E4IJGgGWBx https://t.co/MhPtLmf3Ml vor 7 Stunden Aprizion Deutschland News 1 Wohl auch Taliban unter Opfern: 13 US-Soldaten sterben bei Anschlag in Kabul #AprizionDE https://t.co/3Rz1dUc3Gt https://t.co/Jelgq63pIc vor 8 Stunden André RT @ntvde: 13 US-Soldaten unter den Opfern: Bis zu 20 Tote bei IS-Terrorattacken in Kabul https://t.co/7UjeNU0A1I vor 9 Stunden Captor Zone https://t.co/WNf05idsxs Wohl auch Taliban unter Opfern: 13 US-Soldaten sterben bei Anschlag in Kabul Our Hashtag… https://t.co/eB6j5FwxX2 vor 9 Stunden