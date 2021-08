27.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Sich von einem Stuntman vertreten zu lassen, kommt für Hollywood-Star Tom Cruise gar nicht in die Tüte. Auch zu einer Action-Szene in "Mission: Impossible 7" tritt er selbst an. Es geht um ein Motorrad, eine Klippe und einen Fallschirm und ist laut Cruise "bei weitem das Gefährlichste, was ich jemals versucht habe".