29.08.2021 ( vor 13 Stunden )



Die ersten kleinen Festspiele in Europa hat Die ersten kleinen Festspiele in Europa hat Union Berlin in dieser Saison bereits gefeiert. Nun läuft es auch in der 1. Fußball- Bundesliga . Gegen Borussia Mönchengladbach gibt es einen Sieg, den das Team auch einem genialen Moment des langsamen Max Kruse zu verdanken hat. 👓 Vollständige Meldung