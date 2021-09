31.08.2021 ( vor 15 Stunden )



Warum kaufen, wenn man auch mieten kann? Die Langzeitmiete von Fahrrädern und E-Bikes erfreut sich in Deutschland wachsender Beliebtheit. Jetzt will Dance, ein Startup aus Berlin, mit einem selbst entwickelten Pedelec den Markt aufmischen. Das Geschäftsmodell gleicht dem von Swapfiets. 👓 Vollständige Meldung