Wegen der Affäre um manipulierte Diesel-Abgastechnik drohten Volkswagen in den USA weitere empfindliche Strafen. Deswegen will der Automobilriese den Fall jetzt vom Obersten US-Gericht prüfen lassen. Der Konzern hofft darauf, dass ein in Ohio zu seinen Ungunsten gefälltes Urteil gekippt wird.