01.09.2021 ( vor 3 Tagen )



Genf (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue Genf (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue Coronavirus Variante als "Variante von Interesse" eingestuft. Es handelt sich um die Variante Mu, die zuerst im Januar in Kolumbien identifiziert worden ist, wie die WHO in ihrem wöchentlichen Corona-Bericht schrieb. Es gebe Anzeichen, 👓 Vollständige Meldung