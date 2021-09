Cityreport24 Musiker: "Lockdown Sessions": Elton John kündigt neues Album an https://t.co/1NkROPpoUW https://t.co/zmrezq0nqF vor 2 Minuten Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: 16 Songs mit anderen Künstlern: #EltonJohn kündigt „Lockdown-Album“ an. „The Lockdown Sessions“ soll am 22. Oktober ers… vor 2 Stunden reieRMeister 🌐 RT @Tagesspiegel: 16 Songs mit anderen Künstlern: #EltonJohn kündigt „Lockdown-Album“ an. „The Lockdown Sessions“ soll am 22. Oktober ers… vor 3 Stunden Tagesspiegel 16 Songs mit anderen Künstlern: #EltonJohn kündigt „Lockdown-Album“ an. „The Lockdown Sessions“ soll am 22. Oktobe… https://t.co/VK64cjp9MS vor 3 Stunden ntv Nachrichten Duette mit Stevie, Miley und Co: Elton John kündigt "Lockdown Sessions" an https://t.co/CiBln4RD6Z vor 4 Stunden