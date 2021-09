Thüringer Allgemeine Bußgeld: Teure Raserei - Millionärin muss 190.000 Euro Strafe zahlen https://t.co/fL2vWbA7ae vor 36 Sekunden Scientists for Future Berlin-Brandenburg RT @fussverkehr_de: Man muss nicht Sozialneid pflegen, um das Modell interessant zu finden https://t.co/n0tGQ4ikpA vor 2 Stunden Fuss e.V. Man muss nicht Sozialneid pflegen, um das Modell interessant zu finden https://t.co/n0tGQ4ikpA vor 2 Stunden OTZ Online Bußgeld: Teure Raserei - Millionärin muss 190.000 Euro Strafe zahlen https://t.co/51Hvuv8NgP vor 3 Stunden WAZ Schweiz: 43km/h zu viel - Millionärin soll extrem hohe Strafe zahlen https://t.co/Oz8uzW2SFh https://t.co/RuPCIBVWAv vor 4 Stunden 🏖Der Insulaner So setzt man Gesetze und Verordnungen durch. In Deutschland nur DuDuDu in Berlin nur Schulterzucken. "Millionärin… https://t.co/mJnQb3FEsa vor 5 Stunden