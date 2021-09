03.09.2021 ( vor 4 Stunden )



Am Ende fehlt Konstanze Klosterhalfen die Tempohärte, um in den Kampf um den Sieg bei Diamond-League-Meeting in Brüssel noch eingreifen zu können. Aber sowohl das Ergebnis als auch die Zeit Am Ende fehlt Konstanze Klosterhalfen die Tempohärte, um in den Kampf um den Sieg bei Diamond-League-Meeting in Brüssel noch eingreifen zu können. Aber sowohl das Ergebnis als auch die Zeit stimmen sie zufrieden. Sie zeigt sich damit auch gut erholt von der Schwäche in Tokio. 👓 Vollständige Meldung