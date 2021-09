06.09.2021 ( vor 3 Stunden )

Ein schwer bewaffneter Mann hat in Florida offenbar wahllos eine Mutter, ihr Baby und weitere Menschen erschossen. Bei einem anschließenden Feuergefecht mit der Polizei sollen Hunderte Kugeln geflogen sein. Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am So