06.09.2021 ( vor 2 Tagen )



Fast 20 Jahre ist es her, dass Christina Aguilera einen Imagewechsel vollzog. Aus dem braven Disney-Star wurde da auf einmal die frivole "X-Tina", die sich ihren Fans "dirrty" und "stripped" präsentierte. Nun erinnert die heute 40-Jährige mit ein paar aktuellen Schnappschüssen an diese Zeit.