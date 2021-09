07.09.2021 ( vor 3 Stunden )

Die radikalislamischen Taliban haben drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erste Mitglieder ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Hasan Akhund werde an der Spitze der neuen Regierung stehen, sagte ein Taliban-Sprecher am Dienstag in Kabul. In der afghanischen Hauptstadt demonstrierten indes Hunderte gegen die Islamisten.