Todesfall: "The Biggest Loser"-Sieger Jack Handl stirbt mit 56 Jahren Fans der Abnehmshow "The Biggest Loser" trauern. Wie Sat.1 am Mittwoch verkündete, verstarb der ehemalige Sieger Jack Handl plötzlich.

abendblatt.de vor 2 Stunden - Welt





TV-Tipp: Grusel an der Brücke - die Mystery-Serie "One Lane Bridge" TV-Kommissar Ariki Davis tritt eine neue Stelle an und bekommt es gleich mit einem rätselhaften Todesfall zu tun. Zu sehen ist die sechsteilige Krimireihe um...

abendblatt.de vor 9 Stunden - Top





198 neue Corona-Neuinfektionen im Saarland: ein Todesfall Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Saarland etwas gestiegen. Die Zahl der Ansteckungen bezogen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche...

t-online.de vor 11 Stunden - Politik Auch berichtet bei • ZEIT Online

Todesfall im Seniorenheim: Kein Zusammenhang mit Impfung Ein Todesfall in einem Seniorenzentrum in Oberhausen steht nicht im Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung. "Die Person, die leider verstorben ist, war...

t-online.de vor 1 Tag - Politik