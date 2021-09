Lebensmittel/Handwerk / Zahl der Fleischerbetriebe in Sachsen-Anhalt sinkt rapide Mitteldeutsche Zeitung: Halle (ots) - Halle. In Sachsen-Anhalt geben immer mehr Fleischer ihre Betriebe auf. Nach Angaben der Handwerkskammer Halle (HWK) sank...

Presseportal vor 2 Tagen - Pressemitteilungen





US Open: Kanadische Tennis-Festspiele in New York New York (dpa) - Nach ihrem nächsten Tennis-Coup bei den US Open sank Leylah Fernandez erst einmal auf die Knie. Ungläubig schlug sie unter dem Jubel der...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport