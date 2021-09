Alexander New post ("Stark steigende Zahlen": Ludwig drängt auf raschere Maßnahmen) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/uwnLqCXHSD vor 18 Minuten Marco Herrmann "Stark steigende Zahlen": Ludwig drängt auf raschere Maßnahmen https://t.co/7oyeVYIRdD vor 25 Minuten Fred_S #NoCovid now! Ludwig drängt auf raschere Maßnahmen 120 Klassen in Wien in Quarantäne https://t.co/cpRw7K9iZi via @KURIERat vor 2 Stunden Christine Pickard RT @puls24news: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drängt wieder auf raschere Maßnahmen gegen den Anstieg der Corona-Infektionen. htt… vor 3 Stunden PULS 24 Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drängt wieder auf raschere Maßnahmen gegen den Anstieg der Corona-Infektio… https://t.co/A7OztyQD6N vor 4 Stunden