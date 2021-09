OÖNachrichten Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseurin… https://t.co/caoPgCx8Dx vor 4 Stunden Kiosque de Paris RT @srfnews: Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht dieses Jahr an das Abtreibungsdrama «L'événement» der französischen Regisseuri… vor 5 Stunden Das BAF-Blog Goldener Löwe von Venedig geht nach Frankreich für »L'evenement« | Berliner Arbeitskreis Film e.V. - https://t.co/KVVQKRWP4D vor 10 Stunden eXXpress Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama “L’événement” der französischen Regisseurin… https://t.co/1Ms6EWAwbS vor 15 Stunden granatenkeks2000 RT @MDRAktuell: Filmfest Venedig: Goldener Löwe geht nach Jury-Angaben an Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseurin Audr… vor 15 Stunden BR24 Der #GoldeneLöwe des Filmfestivals #Venedig geht an das Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseuri… https://t.co/14JWwbVXv8 vor 15 Stunden