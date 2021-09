12.09.2021 ( vor 4 Stunden )

Die Impfkampagne in Deutschland stockt. Bundeskanzlerin Merkel richtet einem dringenden Appell an alle, die noch keinen Piks gegen Covid-19 erhalten haben: "Schützen Sie sich selbst und andere." Ausreichend zuverlässiger und wirksamer Impfstoff sei vorhanden, so Merkel.