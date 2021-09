Luftfilter, Impfpflicht für Lehrer, FFP2-Masken: Was Österreichs Schüler von der Politik fordern Österreichs Schülerinnen und Schüler sind wütend. Am Montag haben 32 Schulsprecherinnen einen Offenen Brief an Kanzler Kurz und die Minister Faßmann und...

DiePresse.com vor 5 Tagen - Oesterreich